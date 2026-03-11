Paro municipal: según ASTEOM el acatamiento “casi total” en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



En el marco del paro de 48 horas de trabajadores municipales en toda la provincia, desde el sindicato ASTEOM señalaron que el acatamiento en nuestra ciudad es “casi total”, durante la primera jornada de la medida de fuerza convocada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM).

Así lo indicó el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, en diálogo con Santotomealdía, al realizar un balance del desarrollo del paro. “El acatamiento es muy bueno, es casi total”, afirmó el dirigente gremial.

Benassi explicó además que por el momento no hay novedades en la negociación con los intendentes, aunque confirmó que este martes se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo en Rosario, donde se registraron algunos avances, aunque las posiciones continúan alejadas. “Hubo algunos avances, pero están muy trabados en algunas cuestiones”, señaló.

En ese contexto, el dirigente recordó que el Gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria, aunque aclaró que la decisión de acatar o no esa medida será definida por el plenario de secretarios generales de FESTRAM. “Nosotros por eso nos adelantamos a convocar un plenario de secretarios generales para el viernes. Ahí vamos a tratar seguramente el acatamiento o no a la medida”, explicó.

El encuentro sindical se realizará en la ciudad de El Trébol, donde se analizará el escenario del conflicto y los pasos a seguir en el marco del plan de lucha. Benassi también sostuvo que la única posibilidad de que el paro se levante sería la presentación de una propuesta salarial superadora, algo que por ahora no aparece en el horizonte. “Lo único que puede hacer que se levante el paro sería que exista una propuesta superadora que reconozca lo que FESTRAM está pidiendo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que el tiempo para una nueva oferta prácticamente se agotó, por lo que la medida de fuerza continuará durante esta semana. “El tiempo venció ayer y pareciera no haber por ese lado ninguna novedad”, indicó.

En ese sentido, el dirigente remarcó que la conciliación obligatoria tampoco tendrá impacto inmediato, ya que su eventual acatamiento dependerá de lo que resuelva el plenario sindical. “Eso no va a pasar hasta que acatemos la conciliación por asamblea de secretarios generales el viernes”, señaló.

Por ese motivo, Benassi consideró que el paro se cumplirá en su totalidad durante esta semana, mientras el conflicto salarial continúa abierto. “Sí o sí esta semana se va a cumplir el paro y veremos la semana que viene cómo sigue”, concluyó.