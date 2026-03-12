Jueves 12 de marzo de 2026

Nacionales — 12.03.2026 —

Karina Milei expresó su “apoyo total e incondicional” a Adorni y criticó la “basura mediática"

La secretaria general de la Presidencia volvió a usar las redes sociales para defender a funcionarios.

Karina Milei.
Karina Milei.

Fuente: Noticias Argentinas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió este jueves a usar sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York.

“Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló la funcionaria.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward