Karina Milei expresó su “apoyo total e incondicional” a Adorni y criticó la “basura mediática"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió este jueves a usar sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el vieja oficial a Nueva York.

“Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, señaló la funcionaria.