La UIA le respondió a Milei y aseguró que sus dichos afectan las inversiones: “Genera un agravio injusto”

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un comunicado en el que expresó “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones del presidente Javier Milei, realizadas durante su exposición en la Argentina Week 2026, en Nueva York.

Desde la entidad advirtieron que las críticas del mandatario hacia empresarios industriales pueden afectar el clima institucional y de inversiones en el país.

“Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, señaló la organización en el documento.

El pronunciamiento de la UIA se produjo luego del discurso en el que Milei cuestionó a empresarios y al sistema de protección comercial de la industria, en el marco de una presentación ante inversores internacionales.

En ese contexto, el Presidente afirmó: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, en referencia a sectores industriales que reclaman medidas de protección frente a la competencia externa.

Advertencia sobre el clima de inversión

En su comunicado, la central fabril sostuvo que este tipo de declaraciones pueden impactar negativamente en el clima de negocios que el país busca reconstruir para atraer inversiones.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, indicó la entidad.

Preocupación por la situación del sector

La UIA también advirtió sobre el contexto complejo que atraviesa el sector industrial, marcado por la caída de las ventas y la actividad económica.

“A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales —grandes, medianas y pequeñas— que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil”, señaló la organización.

En ese sentido, remarcó que detrás de cada empresa hay trabajadores, empresarios y familias que sostienen el entramado productivo nacional, incluso en escenarios económicos adversos.

La entidad también cuestionó que las críticas del Presidente se hayan realizado sin la existencia de denuncias formales contra los sectores mencionados, lo que —según señalaron— adquiere mayor relevancia institucional al provenir de la máxima autoridad del país.

Apertura al diálogo

Pese a las críticas, la UIA expresó su voluntad de mantener el diálogo con el Gobierno nacional.

“Reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos”, señaló la organización.

En ese sentido, la entidad concluyó que alcanzar ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado.