“Somos enemigos de Irán", dijo Milei en Nueva York

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que Irán es “enemigo” de la Argentina, durante una disertación que brindó en la Universidad Yeshiva de Nueva York, en Estados Unidos.

Durante su exposición, el mandatario vinculó esa definición con los atentados terroristas ocurridos en el país. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, afirmó.

En ese marco, el jefe de Estado también ratificó el alineamiento internacional de su gobierno con Estados Unidos e Israel. “Tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo ante estudiantes que asistieron a la conferencia en el centro universitario.

En otro tramo de su intervención, Milei reiteró su posicionamiento político respecto al conflicto en Medio Oriente y expresó: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

El mandatario llegó a la universidad acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno.

Según se informó, el evento contó con un importante operativo de seguridad, con presencia de fuerzas policiales y controles de acceso dentro del campus universitario.

Durante la disertación, que se extendió por cerca de dos horas, Milei abordó además cuestiones vinculadas a la política internacional, la economía y su visión sobre la relación entre moral y política.

En ese contexto, el presidente reiteró algunas de las definiciones que ya había planteado en otros foros internacionales, al afirmar que “los impuestos son un robo” y al cuestionar las ideas asociadas al pensamiento político tradicional.

El mandatario cerró su exposición ante los estudiantes con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.