Allanaron un supermercado en Helvecia en una causa por presunto ciberacoso a menores

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en la ciudad de Helvecia, departamento Garay, en el marco de una investigación por presunto ciberacoso vinculado a la filmación de menores de edad.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Según se informó, el operativo se concretó en un inmueble ubicado en calle San Martín al 600, donde funciona un supermercado y también la vivienda de un matrimonio de nacionalidad china. En el lugar se encontraban dos personas identificadas por sus iniciales W. J. y W. Z.

De acuerdo con la investigación, en ese comercio trabajaría la mujer sospechada de haber grabado a menores de edad, material que posteriormente habría sido difundido en la red social TikTok.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron diversos dispositivos informáticos y electrónicos que podrían resultar relevantes para la causa, entre ellos un teléfono celular Samsung, cinco CPU de computadoras, una notebook Lenovo, una computadora HP All in One, seis pendrive, un porta DVD con 16 discos, una cámara fotográfica Sony y un powerbank.

Por disposición de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María del Rosario Haeffeli, todos los elementos fueron secuestrados para la realización de peritajes criminalísticos, con el objetivo de determinar si contienen material vinculado con los hechos investigados.

Desde la PDI indicaron que la investigación continúa en curso, mientras se analizan los dispositivos incautados para avanzar en el esclarecimiento del caso.