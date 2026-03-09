La Provincia informó que beneficios fiscales generaron 649 nuevos empleos privados en un mes

El Gobierno de la provincia presentó los primeros resultados de los beneficios fiscales incluidos en la Ley Tributaria 2026, y aseguró que durante el primer mes de aplicación se generaron 649 nuevos empleos privados a partir de incentivos impositivos destinados a los sectores productivos.

Según se informó, 366 empresas ampliaron sus plantillas laborales gracias al beneficio que permite deducir del impuesto a los Ingresos Brutos el costo salarial de los nuevos trabajadores incorporados. Además, 2.466 firmas accedieron a distintos alivios fiscales, como la posibilidad de descontar de ese tributo el costo de la energía eléctrica.

El informe fue presentado en Casa de Gobierno por los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, quienes destacaron el impacto de las medidas en la actividad económica.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayor parte de las empresas que generaron empleo son pequeñas estructuras productivas. En total, 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.

En cuanto a los sectores que registraron más incorporaciones, el comercio encabeza la lista, seguido por la industria y la construcción. También se registraron nuevos puestos en servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras actividades.

Durante la presentación, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que la provincia busca acompañar al sector productivo a través de una reducción de la carga impositiva. “En Santa Fe estamos bajando impuestos y, en un contexto macroeconómico complejo, esta reducción tiene una importancia aún mayor”, afirmó.

Según se informó, las empresas que accedieron a los distintos beneficios fiscales obtuvieron en conjunto una reducción impositiva de 766 millones de pesos mensuales.

Entre los incentivos implementados también se incluye la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica. En ese marco, 137 industrias accedieron a este beneficio, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.

En el caso del comercio, 1.147 establecimientos aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, lo que implicó un alivio fiscal de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, con un impacto estimado de 58 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con el Gobierno provincial, 276 empresas lograron combinar más de uno de los incentivos fiscales vigentes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que las medidas buscan alcanzar a todo el entramado productivo provincial. Según indicó, los beneficios están orientados tanto a grandes empresas como a pequeños comercios, talleres y pymes.

El funcionario también sostuvo que, si durante el año se utilizan plenamente todas las herramientas fiscales vigentes, la provincia dejaría de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos, recursos que —según explicó— quedarían en el circuito productivo y en los hogares para fortalecer la actividad económica.