Comenzaron trabajos de reparación de pavimento en Avenida Luján y Alvear

La Municipalidad informó el inicio de trabajos de reparación de pavimento en la Avenida Luján, en su intersección con calle Alvear, una intervención que apunta a mejorar el estado de deterioro de la calzada y optimizar las condiciones de tránsito en ese sector de la ciudad.

De acuerdo a lo comunicado por el Municipio, durante el mes de marzo la avenida permanecerá reducida a una sola mano por carril en ambos sentidos de circulación (sur–norte y norte–sur). Por este motivo, se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Los trabajos consisten en el bacheo de aproximadamente 50 metros lineales por el ancho de un carril (3 metros), donde se reemplazará la actual carpeta asfáltica flexible por una calzada de hormigón. Según se indicó, esta solución técnica resulta más adecuada para las exigencias del sector, especialmente por la detención del transporte público de pasajeros en esa zona.

En el marco de esta intervención, Vialidad Nacional acompaña el desarrollo de las tareas sobre la arteria, que se encuentra bajo su jurisdicción, colaborando con maquinaria, equipos, señalización vial y personal técnico para la supervisión. Por su parte, la Municipalidad aporta los materiales necesarios y ejecuta la obra por administración, a través de cuadrillas del Departamento de Obras Públicas.

Si las condiciones climáticas lo permiten, los trabajos tendrán una duración estimada de 15 días a partir del lunes 9 de marzo. Posteriormente, se prevé un plazo adicional de aproximadamente 15 días para habilitar el tránsito, una vez completado el proceso de fraguado del hormigón.

En cuanto a la circulación, se informó que quienes transiten por calle Alvear en sentido oeste–este podrán cruzar la avenida hacia el este o girar hacia el sur por Luján, mientras que no estará permitido el giro ni la incorporación hacia el norte.