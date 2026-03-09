Paritaria municipal: reunión clave este lunes para evitar un paro de 48 horas

Por Santotomealdía



La negociación paritaria de los trabajadores municipales se retomará este lunes 9 con una nueva reunión entre representantes de FESTRAM y autoridades en representación de intendentes y presidentes comunales de la provincia.

El encuentro se dará luego de que la mesa paritaria pasara a cuarto intermedio la semana pasada, tras varias horas de reunión sin que surgiera una nueva propuesta salarial por parte de las administraciones locales.

La instancia de este lunes aparece como clave para el desarrollo del conflicto, ya que desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales recordaron que el plenario de secretarios generales habilitó a la conducción del gremio a convocar un paro total de actividades por 48 horas si no se alcanza un acuerdo.

De no haber una oferta que resulte satisfactoria para el sector, la medida de fuerza podría concretarse este miércoles 11 y jueves 12 en municipios y comunas de toda la provincia.

El antecedente de la negociación

La discusión salarial comenzó a mediados de febrero, cuando la mesa paritaria se reunió por primera vez tras la convocatoria de la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, en el marco de la Ley 9.996 que regula las negociaciones colectivas del sector.

En esa oportunidad, las partes analizaron el contexto de las administraciones locales y las demandas salariales del gremio, aunque no se presentó una propuesta concreta, por lo que la negociación pasó a cuarto intermedio.

Días más tarde, los representantes de intendentes y comunas presentaron un ofrecimiento del 9,9% de aumento escalonado para el primer semestre del año, tomando como base los salarios de enero de 2026, con incrementos del 4% en febrero, 4% en marzo y 1,9% en mayo.

Sin embargo, desde FESTRAM rechazaron esa propuesta y la calificaron como “insuficiente” y “muy por debajo de las expectativas”, además de sostener que no contempla la pérdida salarial registrada durante 2025.

Con ese escenario, la reunión de este lunes se presenta como determinante para definir si la negociación salarial avanza hacia un acuerdo o si el conflicto deriva en un paro provincial de trabajadores municipales.