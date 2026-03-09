El petróleo supera los 100 dólares por barril por la escalada del conflicto en Medio Oriente

El precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril, alcanzando niveles que no se registraban desde 2022, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo Brent, referencia internacional utilizada en Europa, llegó a 108,15 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos se ubicó en 107,97 dólares.

Ambas cotizaciones se dispararon respecto de los valores previos al conflicto, cuando el Brent se ubicaba cerca de 82 dólares y el WTI alrededor de 77 dólares.

En el caso del Brent, la suba fue de 9,2% respecto del cierre del viernes, cuando había terminado la jornada en 92,69 dólares por barril.

El WTI, en tanto, registró un incremento todavía mayor, de 18,78%, al pasar de 90,90 a 107,97 dólares.

Alarma por el estrecho de Ormuz

Uno de los factores que más preocupa a los mercados es la situación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Según datos de la firma de investigación Rystad Energy, por ese corredor marítimo se transportan diariamente unos 15 millones de barriles de crudo.

Las amenazas de ataques iraníes con misiles y drones en la zona generaron que numerosos petroleros reduzcan o suspendan su tránsito, afectando el flujo de exportaciones energéticas de países como Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La reacción de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó el impacto de la suba del petróleo y sostuvo que se trata de “un pequeño precio a pagar” frente al objetivo de neutralizar la amenaza nuclear iraní.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el encarecimiento del crudo es “un pequeño precio a pagar para proteger la seguridad de Estados Unidos y del mundo”.

Analistas internacionales advierten que, si el conflicto en la región continúa escalando, los precios del petróleo podrían seguir aumentando en las próximas semanas, con impacto directo en la economía global.