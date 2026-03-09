Semana de protestas: gremios, jubilados y organizaciones sociales se movilizarán en todo el país

Diversas organizaciones sociales, gremios docentes y agrupaciones de jubilados realizarán movilizaciones a lo largo de la semana en distintos puntos del país en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

Las protestas comenzarán este lunes con el paro y movilización internacional convocado por el colectivo Ni Una Menos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La convocatoria busca visibilizar la violencia de género, la brecha salarial y otras desigualdades que afectan a las mujeres.

Reclamos docentes

A partir del martes, se prevén movilizaciones docentes en Bahía Blanca, impulsadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y sectores de la Multicolor.

Los gremios reclamarán recomposición salarial y exigirán la reapertura de las negociaciones paritarias.

Protestas de estatales

Durante la semana también se esperan medidas de fuerza y asambleas sectoriales de gremios estatales, que rechazan las políticas salariales del Gobierno y la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Marcha de jubilados

El miércoles, en tanto, se realizará la habitual movilización de jubilados frente al Congreso, donde reclamarán un aumento en los haberes y manifestarán su rechazo a la reforma previsional que impulsa el oficialismo.

Las distintas protestas forman parte de una semana marcada por la conflictividad social y sindical, con reclamos vinculados a salarios, derechos laborales y políticas sociales.