Brasil: Lula quiere prohibir los casinos digitales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que impulsará la prohibición de los casinos digitales, al advertir sobre el impacto que las apuestas online tienen en la economía de las familias.

Durante un discurso pronunciado en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario afirmó que la medida busca proteger a los hogares del endeudamiento y de los efectos de la adicción al juego.

“Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas. Aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres”, expresó Lula.

El impacto en las familias

El presidente brasileño señaló que el dinero que se pierde en las apuestas suele corresponder a gastos básicos del hogar, como alimentos, alquiler o educación.

“Es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, advirtió.

Lula recordó además que los casinos físicos están prohibidos en Brasil, por lo que consideró incoherente permitir que el juego continúe de forma digital.

“No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”, sostuvo.

Un llamado a los poderes del Estado

En su mensaje, el mandatario también convocó a trabajar en conjunto con el Congreso y el Poder Judicial para avanzar con la regulación y frenar la expansión de este tipo de plataformas.

“Trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”, concluyó.

La propuesta se enmarca en un debate creciente en Brasil y otros países sobre el impacto social de las apuestas online y el aumento de los casos de ludopatía, especialmente a través de aplicaciones móviles.