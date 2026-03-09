Xavi apuntó contra Laporta y aseguró que frenó el regreso de Messi al Barça en 2023

El exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reveló que el regreso de Lionel Messi al club catalán en 2023 estaba prácticamente cerrado, pero finalmente se frustró por una decisión de la dirigencia encabezada por Joan Laporta.

En una entrevista con el diario La Vanguardia, el exfutbolista aseguró que el propio Messi había manifestado su deseo de volver al club tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022.

Según explicó, las conversaciones comenzaron a principios de 2023 y el acuerdo deportivo ya estaba encaminado.

“Leo estaba fichado”, aseguró Xavi, quien incluso comparó el proyecto con un posible “last dance” similar al que protagonizó Michael Jordan en el básquet.

El conflicto con la dirigencia

De acuerdo con el exentrenador, el principal obstáculo para concretar el regreso del capitán argentino fue una decisión del presidente del club.

Xavi afirmó que Laporta frenó la operación, pese a que, según su versión, existía el visto bueno de LaLiga y un plan económico y deportivo diseñado para el retorno del futbolista.

“Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, aseguró el exmediocampista.

Un vínculo que se vio afectado

El técnico también reveló que la situación afectó su relación personal con Messi, ya que el rosarino llegó a sospechar que su excompañero formaba parte de una estrategia del club.

“Él pensó que yo estaba en el entramado”, explicó Xavi, quien reconoció que la situación lo afectó profundamente.

Sin embargo, aclaró que el vínculo con el capitán argentino se normalizó con el tiempo.

Un posible adiós definitivo al Barcelona

Xavi también rechazó versiones que señalaban a Jorge Messi como responsable de la caída del pase por cuestiones económicas.

Según sostuvo, las exigencias económicas no fueron el motivo del fracaso de la operación, sino una decisión interna de la dirigencia del club.

Finalmente, el exentrenador dejó una frase que refleja su decepción con la situación: “Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barcelona”.

El frustrado regreso de Messi al club catalán terminó concretándose de otra manera, ya que el capitán argentino continuó su carrera fuera del fútbol español, dejando inconcluso lo que hubiera sido uno de los retornos más esperados por los hinchas del Barcelona.