Argentina derrotó a Francia y cerró el Rugby Seven Series en el quinto puesto

La Selección argentina de rugby seven venció este domingo a Francia por 34-15 y se quedó con el quinto puesto del torneo correspondiente al Rugby Seven Series.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cerró así una actuación positiva en el quinto torneo de la temporada, sumando 12 puntos que lo ubican en el sexto lugar de la tabla general con 56 unidades.

Los trys argentinos fueron anotados por Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Luciano González (en dos ocasiones), Santino Zagara y Marcos Moneta.

Un arranque adverso

El partido comenzó con ventaja para el conjunto francés. A los 50 segundos, el extremo Simon Desert apoyó el primer try del encuentro tras una jugada individual que le permitió superar la defensa argentina. Sin embargo, falló la conversión y el marcador quedó 5-0.

La reacción argentina no tardó en llegar. Dos minutos después, Sebastián Dubuc apoyó el primer try para la “Albiceleste” tras una buena jugada colectiva.

Poco después, Santiago Vera Feld aprovechó una ruptura en la defensa rival y apoyó para dar vuelta el marcador, mientras que Luciano González amplió la ventaja con dos tries consecutivos.

De esta manera, el primer tiempo terminó 22-5 a favor del equipo argentino.

Control en el segundo tiempo

En la segunda mitad, Francia descontó con un try de Maxim Granell, pero el seleccionado argentino respondió rápidamente.

Primero Santino Zagara apoyó un nuevo try tras una buena lectura del juego, y luego Marcos Moneta selló el resultado tras una asistencia de Martiniano Arrieta, llevando el marcador a 34 puntos.

En los segundos finales, Granell volvió a anotar para Francia, estableciendo el 34-15 definitivo.

Con este triunfo, Los Pumas Seven cerraron el torneo con una victoria importante, que les permite seguir sumando en la tabla del circuito mundial.