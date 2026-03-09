Milei mantendrá su viaje a Israel pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente

El presidente Javier Milei tiene previsto mantener su viaje a Israel a fines de abril, pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente tras los recientes enfrentamientos entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El mandatario argentino fue especialmente invitado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para participar de los actos por el Día de la Independencia de Israel (Yom Ha’atzmaut), una de las celebraciones más importantes del país.

Según trascendió, el jefe de Estado argentino llegaría a Israel el 20 de abril, y al día siguiente comenzarían las celebraciones oficiales, en las que incluso podría encender una de las tradicionales antorchas conmemorativas, un gesto reservado a figuras destacadas.

El alineamiento de Milei con Israel

La decisión de mantener el viaje se interpreta como una reafirmación del alineamiento geopolítico del Gobierno argentino con Israel, una postura que Milei manifestó desde el inicio de su gestión.

El presidente ya había visitado ese país en febrero de 2024, durante su primera gira internacional tras asumir el cargo.

En aquella ocasión se reunió con Netanyahu, recorrió el kibutz Nir Oz, una de las localidades afectadas por el ataque del grupo Hamas del 7 de octubre de 2023, y visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén.

La embajada en Jerusalén

Durante esa visita, Milei también anunció su intención de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una decisión con fuerte impacto diplomático.

Hasta el momento, solo un pequeño grupo de países adoptó esa medida, entre ellos Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi, reconociendo a Jerusalén como capital israelí.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para concretar ese traslado.

El contexto regional

El viaje se da en medio de un escenario regional complejo tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

Posteriormente, la Asamblea de Expertos iraní designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país.

Mientras tanto, el conflicto continúa generando tensión internacional y Estados Unidos no descarta desplegar tropas para controlar las reservas de uranio enriquecido iraní, en un contexto de creciente preocupación por el programa nuclear de Teherán.

Pese a este escenario, fuentes diplomáticas señalaron que por el momento el Gobierno argentino no solicitó medidas de seguridad especiales ni modificó la agenda del viaje presidencial, por lo que la visita se mantendría según lo previsto.