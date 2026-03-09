El hijo de Ali Khamenei fue elegido como nuevo líder supremo de Irán

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder supremo Ali Khamenei, fue designado como nuevo ayatolá y máxima autoridad política y religiosa de Irán, según confirmó la televisión estatal del país.

El religioso de 56 años se convierte así en el tercer líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979, que llevó al poder al ayatolá Ruhollah Khomeini. Tras su muerte en 1989, el cargo fue ocupado por Ali Khamenei, quien gobernó durante casi 37 años.

La elección fue realizada por la Asamblea de Expertos, el organismo integrado por 88 clérigos chiíes encargado de designar al líder supremo.

Un dirigente de bajo perfil

Durante el mandato de su padre, Mojtaba Khamenei mantuvo un perfil público muy bajo, aunque fue considerado durante años una de las figuras más influyentes dentro del sistema político iraní.

El nuevo líder espiritual mantuvo estrechos vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las instituciones militares más poderosas del país, lo que habría tenido peso en su elección.

Como líder supremo, Mojtaba Khamenei tendrá la última palabra en los asuntos de Estado, además de ejercer como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria.

Celebraciones y tensión internacional

Tras conocerse la designación, miles de seguidores del sector chiita iraní se manifestaron en las calles de Teherán para celebrar la elección del nuevo líder, portando imágenes del religioso.

La sucesión se produce en medio de una fuerte escalada militar en Medio Oriente, luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que provocaron la muerte de Ali Khamenei y de varios altos mandos militares.

En respuesta, Teherán lanzó misiles contra Israel y bases estadounidenses en la región, en un conflicto que ya dejó más de 1.300 muertos en territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la noticia a través de su red social Truth Social y aseguró que, si se confirma la designación, el nuevo ayatolá “no va a durar mucho” en el cargo.