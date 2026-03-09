Milei negó que la designación de Mahiques esté vinculada a la causa contra “Chiqui” Tapia

El presidente Javier Milei negó que la designación del exfiscal Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de la Nación esté relacionada con la causa judicial que investiga a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario afirmó que el nombramiento del funcionario no tiene vínculo con la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

Durante una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei rechazó los rumores que señalaban que la llegada de Mahiques al cargo podría tener relación con un eventual beneficio judicial para los dirigentes del fútbol.

“No es así”, respondió el presidente al ser consultado sobre esa posibilidad, y agregó que “si son culpables, que lo paguen”, en referencia a la investigación que lleva adelante la Justicia.

La causa contra dirigentes de la AFA

Tapia y Toviggino están siendo investigados por la supuesta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos, vinculada a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Ambos dirigentes fueron citados a declaración indagatoria, cuya audiencia fue reprogramada y se realizará el próximo 12 de marzo.

En el marco de la investigación, la Justicia también dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, aunque el titular de la AFA obtuvo un permiso especial para viajar en caso de tener que asistir a eventos oficiales relacionados con el fútbol, como el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La polémica por el regreso del gendarme Nahuel Gallo

En la entrevista, Milei también se refirió al regreso al país del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien había estado detenido en Venezuela.

El presidente minimizó la intervención del titular de la AFA en las gestiones y aseguró que el retorno fue posible principalmente gracias a la intervención del gobierno de Estados Unidos.

Según sostuvo, la participación de Tapia fue “de segundo orden”, y planteó que si existía la posibilidad de concretar el regreso antes, “¿por qué no lo trajeron antes?”.

La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, anunciada el 5 de marzo, se da en medio de este escenario político y judicial que involucra a dirigentes del fútbol argentino.