Irán ya eligió al sucesor del líder supremo Ali Jamenei, pero aún no revelan su nombre

La Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya fue elegido el nuevo líder supremo del país, sucesor del ayatolá Ali Jamenei, asesinado a fines de febrero en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La información fue confirmada por varios integrantes del organismo religioso, aunque el nombre del elegido aún no fue divulgado oficialmente.

“El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido”, declaró Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, citado por la agencia de noticias Mehr.

Según explicó, ahora corresponde al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría del organismo, anunciar públicamente la decisión tomada por los clérigos.

El órgano que elige al líder supremo

La Asamblea de Expertos está integrada por 88 clérigos elegidos mediante votación popular cada cuatro años y tiene como principal función designar y supervisar al líder supremo, la máxima autoridad política y religiosa de Irán.

Este cargo posee la última palabra en los asuntos clave del Estado, incluyendo la política exterior, las fuerzas armadas y las principales decisiones estratégicas del país.

Presiones para acelerar la sucesión

En los últimos días se habían multiplicado las presiones internas para acelerar la elección del nuevo líder, tanto desde sectores religiosos como desde el Parlamento iraní.

El sábado, uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, Hossein Mozaffari, había anticipado que el sucesor de Jamenei sería elegido en un plazo de 24 horas.

Entre los nombres que circulan como posibles sucesores aparece el de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Advertencias de Israel

La designación se produce en un contexto de fuerte tensión en la región tras los ataques militares entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Incluso antes de que se confirmara la elección, las Fuerzas Armadas de Israel advirtieron que podrían atacar al nuevo líder supremo y también a quienes participen en el proceso de sucesión.

La muerte de Ali Jamenei, ocurrida el 28 de febrero, abrió un proceso político clave en Irán, ya que el líder supremo es considerado la máxima autoridad del sistema político iraní.