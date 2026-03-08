Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó este domingo en el circuito Albert Park de Melbourne, donde Franco Colapinto finalizó en el puesto 14° tras haber largado desde la decimosexta posición con su Alpine.

La carrera tuvo varios incidentes y abandonos que alteraron el desarrollo normal de la competencia. En ese contexto, el piloto argentino logró avanzar dos posiciones respecto a su lugar de partida, completando una actuación sólida en el arranque del campeonato.

Para Alpine, el balance fue positivo ya que el equipo logró sumar un punto gracias al décimo puesto de Pierre Gasly, compañero de Colapinto.

Russell se quedó con la victoria

El gran protagonista del fin de semana fue el británico George Russell, quien tras haber conseguido la pole position logró mantenerse al frente y se quedó con la victoria en el Gran Premio de Australia, primera cita del calendario.

La competencia estuvo marcada por varios incidentes. Incluso antes de la largada se produjo uno de los momentos más llamativos del día, cuando el local Oscar Piastri chocó en la vuelta previa y no pudo tomar parte de la carrera.

Durante la competencia también abandonaron Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg, en una jornada que dejó múltiples bajas en el pelotón.

Lo que viene en el calendario

Tras el inicio en Australia, la Fórmula 1 continuará la próxima semana con el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato.

Luego, el calendario seguirá a fin de mes en Japón, donde comenzará a tomar forma la lucha por el título en esta nueva temporada.