Crece la tensión en Medio Oriente: Trump advierte a Irán con “destrucción total”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar fuertes advertencias contra Irán, al afirmar que su país evalúa ataques más amplios que podrían provocar “destrucción total y muerte segura”.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que, “debido al mal comportamiento de Irán”, Washington está considerando seriamente ampliar los objetivos militares, incluyendo zonas y grupos de personas que hasta ahora no habían sido considerados como blancos.

Trump también calificó a Irán como “el perdedor de Oriente Medio”, y afirmó que el país “seguirá siéndolo durante décadas hasta que se rinda o colapse completamente”. En ese contexto, insistió en que no habrá acuerdos con Teherán salvo una “rendición incondicional”.

El mandatario estadounidense agregó que, tras ese escenario, Estados Unidos y sus aliados trabajarían para reconstruir la economía iraní, afirmando incluso que el país podría tener “un gran futuro”.

Irán advierte que está preparado para una guerra prolongada

Desde Teherán, las autoridades respondieron que el país está preparado para un conflicto largo y que aún no ha utilizado todas sus capacidades militares.

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general Alí Mohammad Naeini, advirtió que los adversarios de Irán deben esperar “golpes dolorosos en cada oleada de operaciones”.

En la misma línea, el presidente iraní Masoud Pezeshkian sostuvo que Estados Unidos llevará “a la tumba” sus exigencias de rendición incondicional, y afirmó que el país resistirá mientras su población se mantenga unida.

Por su parte, el canciller Seyed Abbas Araghchi afirmó que en el conflicto “no hay un ganador”, y sostuvo que la principal victoria de Irán es **“poder resistir” frente a la ofensiva.

El origen de la escalada

La actual crisis se intensificó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de eliminar amenazas vinculadas al programa militar del país persa.

Según reportes oficiales, los ataques provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, además de varios altos mandos militares.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

De acuerdo con los últimos informes, más de 1.300 personas murieron en Irán como consecuencia de los ataques en el marco de la actual escalada militar.