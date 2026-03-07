Nuevo curso de Fotorrealismo y Animación 3D en el IFEE

La Municipalidad de Santo Tomé, a través del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IFEE), informó que se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo curso de Fotorrealismo y Animación 3D (SketchUp).

Se trata de una propuesta de formación gratuita avalada por el Ministerio de Educación. La misma tiene una duración de un cuatrimestre y se dictará los días lunes y miércoles de 19 a 21 horas, con inicio previsto para el 9 de marzo.

Las personas interesadas pueden acercarse al Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo, ubicado en Rivadavia 1660, o comunicarse al teléfono 4753378 o al WhatsApp 342 6480893. También pueden realizar consultas a través del correo electrónico [email protected]. La atención se brinda de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para participar es necesario ser mayor de 18 años y contar con conocimientos básicos de informática, acreditados mediante el curso de Operador de PC o formación equivalente.

Desde la institución indicaron que durante el cursado, los participantes aprenderán a crear modelos tridimensionales, aplicar materiales, iluminación y ambientación, así como también generar imágenes y animaciones realistas que potencien la presentación de sus proyectos.

Entre los contenidos principales se destacan:

Planos técnicos con Layout: elaboración de planos con medidas exactas y escala, láminas de presentación y exportación profesional en formato PDF.

Renders fotorrealistas con V-Ray: configuración de materiales, luces y cámaras para generar visualizaciones diurnas y nocturnas con alto nivel de realismo.

La capacitación está orientada a diseñadores, arquitectos, estudiantes y a todas aquellas personas interesadas en el área que deseen desarrollar habilidades para comunicar proyectos e ideas de manera visual, dinámica e impactante.

