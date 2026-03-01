El petróleo se dispara tras la escalada bélica en Medio Oriente y el temor por el estrecho de Ormuz

Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza a la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ya involucra bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. La preocupación central gira en torno a posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo, lo que impulsó una suba inmediata en las cotizaciones internacionales.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, trepó cerca de un 8%, alcanzando los 72 dólares por barril, frente a los 67 dólares del viernes. En paralelo, el Brent del Mar del Norte, referencia global, avanzó también alrededor de un 8%, ubicándose en torno a los 79 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz, punto crítico del comercio energético

El foco de tensión está puesto en el estrecho de Ormuz, por donde circulan aproximadamente 15 millones de barriles diarios, lo que representa cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Se trata del corredor marítimo más estratégico del planeta para el transporte de crudo.

Los recientes ataques en la región —incluidos incidentes contra embarcaciones que transitaban por el Golfo— elevaron el temor a restricciones en la navegación. Por esa vía exportan petróleo Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin e Irán, lo que convierte cualquier alteración en un factor de impacto global inmediato.

Especialistas del sector energético advierten que si el conflicto se prolonga, podría traducirse en mayores precios del crudo y de los combustibles, con impacto directo en la inflación internacional.

OPEP+ intenta contener la volatilidad

En medio de la tensión, ocho países de la OPEP+ anunciaron que aumentarán su producción en 206.000 barriles diarios a partir de abril, una cifra superior a la esperada por los analistas. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Sin embargo, analistas señalan que el problema actual no es únicamente la producción, sino la capacidad de transportar el crudo si las rutas marítimas se ven afectadas. “A los mercados les preocupa más si los barriles pueden moverse que la capacidad excedente en teoría”, indicaron expertos de Rystad Energy.

El rol de Irán y la demanda asiática

Irán exporta cerca de 1,6 millones de barriles diarios, principalmente hacia China. Si esas exportaciones se interrumpen, el gigante asiático debería buscar proveedores alternativos, aumentando la competencia por el crudo disponible y sosteniendo la presión alcista sobre los precios.

La evolución del conflicto será determinante para el comportamiento de los mercados en los próximos días. Por ahora, el escenario es de alta volatilidad e incertidumbre, con el petróleo reaccionando como uno de los principales termómetros económicos de la crisis.