Se agrava la crisis en Cuba: falta de combustible y apagones récord

Cuba atraviesa una nueva profundización de su crisis económica y energética, marcada por la escasez de combustible, apagones récord y un deterioro sostenido de su moneda, en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos.

En las últimas horas, las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos hacia la isla “debido a las dificultades de abastecimiento”, y señalaron que no retomarán las rutas hasta que la situación cambie. Estas cancelaciones se suman a las ya comunicadas por cuatro compañías canadienses, luego de que las autoridades cubanas informaran que no podían garantizar el suministro de queroseno en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales del país.

El impacto es especialmente sensible para el turismo, uno de los principales motores de la economía cubana por su aporte de divisas. El año pasado, casi la mitad de los visitantes internacionales provenían de Canadá (754.000 personas) y Rusia (131.000). Sin embargo, el sector ya había registrado en 2025 su peor desempeño desde 2002, sin contar los años de la pandemia. Como parte de un plan de ajuste, el Gobierno dispuso el cierre de algunos hoteles y el traslado de turistas a otras instalaciones para reducir costos operativos.

En paralelo, el mercado cambiario informal marcó un nuevo mínimo histórico: el dólar se cotizó a 500 pesos cubanos, de acuerdo con el indicador que publica el medio independiente El Toque. La moneda acumula una fuerte depreciación desde la reforma monetaria de 2021, conocida como “Tarea de Ordenamiento”, que había fijado el tipo de cambio oficial en 24 pesos por dólar.

La crisis energética también alcanzó niveles inéditos. El pasado martes se produjo el apagón más extenso del que se tenga registro en la isla: en el horario de mayor demanda, más del 64% del país quedó simultáneamente sin electricidad, según datos oficiales. Además de las fallas en centrales termoeléctricas obsoletas, el déficit se vincula con la falta de diésel y fueloil para los motores de generación distribuidos en el territorio, que —según el Gobierno— llevan semanas paralizados por la escasez de petróleo.

En este escenario, las autoridades mantienen un plan de contingencia que incluye fuertes restricciones: hospitales y transporte estatal funcionan con servicios limitados, la venta de combustibles está racionada, la agricultura prioriza cultivos básicos, y universidades y organismos públicos operan con modalidades remotas o con horarios reducidos.

La combinación de escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, junto con la inflación, el déficit fiscal y la migración sostenida, configura un cuadro complejo para la isla, que enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años.



