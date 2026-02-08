Cisterna Luján Oeste: llegaron los equipos para la planta potabilizadora y en breve se iniciará el montaje

Por Santotomealdía



Llegaron a la ciudad los componentes que conformarán la planta potabilizadora de la cisterna Luján Oeste, una obra que apunta a resolver los problemas históricos de presión y calidad del agua en el suroeste de la ciudad. El equipamiento ya fue descargado y se encuentra en etapa de preparación para su montaje.

Los equipos fueron depositados en el predio del tanque central (cisterna norte), y luego serán trasladados al sector de 4 de Enero y La Prade, donde está emplazada la cisterna. Allí se desarrollarán las tareas de instalación una vez que se complete la perforación necesaria.

Desde la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad confirmaron que ahora resta ejecutar esa perforación, y que una vez finalizada, podrá iniciarse el ensamblaje del sistema. La planta permitirá la remoción de hierro y manganeso, eliminando la turbidez y el sabor metálico que actualmente afectan el suministro en la zona.

Cabe recordar que la cisterna Luján Oeste ya se encuentra operativa desde hace algunas semanas, y que su incorporación al sistema permitió mejorar sustancialmente el servicio y la presión de agua en toda la zona suroeste. El área beneficiada comprende el cuadrante delimitado por Ruta 19, Avenida Luján, Richieri y la Autopista, donde se registraban dificultades sostenidas en el abastecimiento.

Otra parte del equipamiento que se instalará en la Cisterna Luján Oeste. (Foto. MST)

La planta contará además con grupo electrógeno propio, casillas de control y un sistema de desagüe cloacal para el tratamiento de los líquidos de limpieza de filtros, lo que garantizará una operación sustentable y confiable.

El equipamiento fue aportado por el Gobierno provincial, como parte de un trabajo articulado con el Municipio de Santo Tomé y el Senado, en el marco de una intervención que beneficiará a más de 6.000 vecinos.

Con este paso, la obra avanza hacia su tramo final. Una vez completada la instalación, la planta potabilizadora complementará el funcionamiento de la cisterna, consolidando una solución definitiva para mejorar la calidad del servicio de agua potable en ese sector de la ciudad.