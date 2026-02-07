Se incendió un auto en la madrugada y debieron intervenir los bomberos

Un automóvil resultó con importantes daños tras incendiarse durante la madrugada de este sábado en nuestra ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 3.50 en la intersección de avenida Richieri y avenida Luján, donde debió intervenir una dotación de Bomberos Zapadores.

Según el parte oficial, al arribar al lugar el personal trabajó con una línea devanadera para extinguir el foco ígneo que se desarrollaba en el habitáculo del motor de un Renault Scenic gris, con motorización naftera. Las llamas fueron controladas minutos después y la dotación regresó al cuartel a las 4.24.

De acuerdo a lo informado, el fuego afectó principalmente partes plásticas y el cableado eléctrico del vehículo, además de provocar el ampollamiento del capot. En el informe se consignó que el sistema de cableado del motor presentaba condiciones precarias y que los bornes del acumulador de energía se encontraban flojos, lo que podría haber incidido en el inicio del proceso combustivo.

En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico y se encontraba presente el propietario del automóvil. No se reportaron personas lesionadas.