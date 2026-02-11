Caos vehicular por un corte total en el puente Carretero

Por Santotomealdía

Un corte total a la circulación en el puente Carretero generó un caos vehicular durante la tarde de este miércoles. La situación provocó importantes complicaciones para quienes intentaban acceder a nuestra ciudad o dirigirse desde ella hacia la capital provincial.

La incidencia se produjo pasadas las 16 horas, cuando se puso en marcha un operativo policial y de los servicios de emergencias sobre la calzada del puente, a la altura del arco más cercano a la cabecera santotomesina. El procedimiento obligó a interrumpir el tránsito en los dos sentidos de circulación.

La situación tomó por sorpresa a una gran cantidad de conductores y pasajeros de todo tipo de vehículos, muchos de los cuales quedaron varados sobre el viaducto o en sus inmediaciones. Esto llevó a que muchos pasajeros del transporte público decidieran descender de los colectivos en los que se trasladaban para cruzar desde o hacia nuestra ciudad a pie.

Ante la persistencia del corte, agentes de tránsito de ambas localidades dispusieron desvíos para evitar que más vehículos intenten llegar al puente. Del lado local, se recomendó a los transeúntes tomar el Acceso Norte como vía alternativa.

Según trascendió, todo se originó debido a la presencia de una persona que se habría subido al arco del puente amenazando con saltar al vacío. Intervinieron la policía provincial, bomberos y una ambulancia del 107.