Tragedia en Sauce Viejo: dos muertos tras un choque de motos en Ruta 11

Un violento accidente entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas fallecidas y un herido de gravedad este sábado a la madrugada sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del Aeropuerto de Sauce Viejo.

El siniestro ocurrió poco antes de las 6 y, por causas que aún se investigan, involucró a dos motos en las que se trasladaban tres personas. Según las primeras informaciones, ambos rodados habrían colisionado de frente. Las víctimas fatales serían se conducían en cada uno de los vehículos.

La tercera persona involucrada fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen. Ingresó al efector alrededor de las 6.45, inconsciente, y fue derivada al shock room debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento no trascendió su identidad ni un parte médico actualizado sobre su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Regional I, del Servicio de Emergencias 107 y de la Policía de Investigaciones, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

El siniestro obligó a interrumpir la circulación sobre la ruta durante varias horas, mientras se llevaban adelante los trabajos periciales y la limpieza de la calzada. Durante ese lapso, el tránsito fue desviado por la calle interna del Aeropuerto, por lo que se registraron demoras en la zona.