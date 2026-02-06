Asalto a la mujer policía en la Autopista: recuperan los elementos robados y detienen a cuatro personas

Un procedimiento realizado en barrio Villa Libertad, permitió recuperar una serie de elementos que habían sido robados a una mujer policía asaltada días atrás en la Autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de nuestra ciudad.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico y se llevó a cabo el jueves por la noche, alrededor de las 23, en un domicilio de Monasterio al 1300. Según informaron fuentes policiales, a partir de tareas investigativas y una verificación en el lugar, los uniformados procedieron al secuestro de una pistola calibre 9 mm, cargadores, cartuchos intactos de distintos calibres, un chaleco antibalas y otros elementos que pertenecerían a la agente atacada.

Parte de los elementos secuestrados, entre ellos objetos policiales.

Además, en una zona descampada hacia el cardinal norte de la autopista Rosario–Santa Fe fue hallada una motocicleta de 150 cc., que también formaría parte de los bienes sustraídos en el asalto.

También lograron recuperar la moto robada.

Durante el procedimiento fueron trasladadas tres personas mayores de edad y un menor, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar su grado de participación en el hecho. Las actuaciones fueron remitidas a la Subcomisaría 15ª, con intervención de los órganos judiciales competentes.

Cabe recordar que el robo ocurrió en la madrugada del miércoles en el kilómetro 151 de la autopista, cuando una suboficial que presta servicio en el Comando Radioeléctrico de Rosario fue interceptada por tres hombres que la golpearon y la hicieron caer de la moto. Tras agredirla, le sustrajeron el arma reglamentaria, el chaleco antibalas, el correaje, una mochila con documentación y el rodado en el que se desplazaba.

Con el hallazgo de estos elementos en Santo Tomé, la investigación dio un paso importante para el esclarecimiento del violento episodio ocurrido en jurisdicción local.