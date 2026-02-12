La inflación en la provincia fue del 2,6% en enero y acumuló un 32,4% interanual

Por Santotomealdía



El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer este jueves que la inflación en la provincia fue del 2,6% en enero, superando nuevamente el umbral del 2% mensual y manteniéndose en línea con el registro de diciembre de 2025.

Según el informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación interanual del 32,4%, en comparación con enero del año pasado.

Entre los capítulos que más incidieron en el nivel general se destacó Alimentos y bebidas, con una suba del 4,1% mensual, siendo el rubro de mayor impacto en el índice. Dentro de este apartado, se registraron aumentos significativos en verduras (27,2%), frutas (9,2%) y carnes (5,1%), de acuerdo al detalle publicado por el organismo estadístico.

También se observaron incrementos en Atención médica y gastos para la salud (3,0%), Esparcimiento (2,3%) y Vivienda y servicios básicos (2,2%). En tanto, Indumentaria (0,6%) y Educación (0,8%) mostraron variaciones por debajo del promedio general.

En el desglose de productos, algunos de los mayores aumentos mensuales se registraron en tomate redondo (73,5%), papa (39,7%), manzana (28,4%) y lechuga (24,9%), mientras que otros alimentos presentaron variaciones más moderadas o incluso bajas, como el arroz (-2,5%) y la yerba mate (-0,5%).

El informe del IPEC se basa en el relevamiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en alrededor de 1.000 locales informantes en la provincia, incluyendo supermercados y comercios tradicionales.

De esta manera, el primer dato inflacionario de 2026 en la provincia muestra una continuidad en el ritmo de aumentos mensuales, con un acumulado interanual que se mantiene por encima del 30%.