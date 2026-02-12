Bayúgar: “No tenemos negociación, tenemos una mesa donde casi no hay diálogo”

Por Santotomealdía



La negociación paritaria docente atraviesa un escenario de fuerte cuestionamiento por parte de los representantes de los trabajadores. El secretario general del SADOP, Pedro Bayúgar, sostuvo que el proceso actual carece de instancias reales de discusión y planteó su preocupación por la situación salarial del sector.

En ese marco, el dirigente fue categórico al describir el deterioro acumulado: “Hay una caída en el salario de los docentes de más del 33%”, afirmó, al referirse a la pérdida de poder adquisitivo registrada desde el inicio de la actual gestión provincial.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves en el programa Nova al Día, por radio Nova 97.5, donde Bayúgar profundizó sobre el resultado del primer encuentro paritario. “No tenemos negociación, tenemos una mesa en donde podríamos decir casi que no hay diálogo”, expresó, marcando el eje del malestar gremial.

El secretario general explicó que desde el sindicato presentaron un informe de la consultora económica Escalabrini Ortiz para respaldar el reclamo de recomposición. “Le demostramos que hay una caída desde el inicio de esta gestión a la fecha de más del 33%, y eso es lo que le pedimos que recompongamos”, detalló.

Según precisó, el planteo incluye no solo la recuperación de lo perdido durante el último trimestre, sino una revisión más amplia. “En esa recomposición no solamente está lo que hemos ido perdiendo, sino también lo que se perdió en el último trimestre. Y además, una cláusula de actualización frente al hecho ineludible que es la inflación”, señaló.

Para SADOP, contar con un mecanismo automático de actualización resulta clave ante la persistencia del proceso inflacionario. “Por lo menos tener una cláusula de actualización que nos permita ir superando estos índices de incremento de los precios al consumidor y que, a la postre, signifique ganarle en el poder adquisitivo a la inflación”, subrayó.

En su análisis del contexto general, Bayúgar también hizo una referencia a la situación salarial de la policía, señalando que ese sector contó con instancias de negociación específicas. No obstante, remarcó que el eje del reclamo docente sigue siendo la falta de una discusión salarial que permita revertir el deterioro acumulado.

Por el momento, el gremio no definió medidas de fuerza. “Nosotros hoy por hoy no tenemos ninguna medida tomada”, aclaró el dirigente, aunque anticipó que el tema será evaluado en el próximo Congreso Nacional del sindicato, donde podrían definirse los pasos a seguir.