Lewandowski: "No hay ningún artículo de esta Ley que beneficie a los trabajadores"

Durante la sesión realizada en el Senado de la Nación donde se debatió el proyecto de ley de "Modernización Laboral", impulsado por el gobierno nacional, el senador nacional Marcelo Lewandowski sostuvo: "No hay ningún artículo de esta Ley que beneficie a los trabajadores dado que el trabajo es una mercancía para esta ley, y para nosotros el trabajo es un ordenador social".

"Nosotros queremos una Ley que permita a los que están afuera (del sistema registrado) ingresar, no a los que están adentro salir. Y esta ley, precisamente, hace eso: busca sacar a los que están adentro del sistema y precarizarlos, y no le otorga más derechos a los no registrados”, añadió. "Vamos a una ley pre 1943, donde se terminaron de reafirmar muchas de las conquistas que se introdujeron en otro gobierno, pero que se institucionalizaron indudablemente a partir de 1946. Hoy retrocedemos al país que quieren, al de comienzo del siglo XX, en donde había mucha riqueza, pero a la gente no le llegaba. Muy pocos eran ricos y el resto sobrevivía".

"Lo que quieren es el concepto de mano a mano: el trabajador con el empresario, y en esa pueden perder los dos. Y de hecho sectores empresarios hablan de que las pymes se ven muy perjudicadas. En definitiva, buscan un trabajador que no tenga muchas posibilidades de debatir y que tenga que conformarse con lo que le den, porque en un mercado tan deprimido, con falta de trabajo, agarrá lo que te toca porque te quedás afuera", detalló y recordó que "esto ya lo vivimos en Argentina". "Vamos a tener un trabajador con miedo, que no reclama, que no discute salario, que se va a conformar solamente con tener algo que le den para llevar a su casa. O sea que en nombre de la libertad, se consagra la ley del más fuerte. Y la informalidad con esto no se va a combatir y no se va a resolver", advirtioì el senador nacional.

En esa línea recordó un documento reciente elaborado por la Federación Industrial de la Provincia de Santa Fe (FISFE): "Allí han dicho que para generar más puestos de trabajo se necesita un mercado que demande porque una modernización laboral por sí sola no va a traer más empleo, y este modelo económico seguramente no va a traer más empleo. Van a seguir los despidos". "Cuando hablan de la litigiosidad, yo creo que se van a multiplicar las presentaciones en la justicia, porque van claramente contra el artículo 14 bis de la Constitución", advirtió el legislador.

Además el senador expresó su preocupación por el artículo 44 que indica que "cuando uno tiene una lesión o una enfermedad producto de algo que no hizo en su trabajo, le van a pagar menos". "El artículo dice que si el problema de salud fue producto de una actividad voluntaria y consciente que implicaba un riesgo, le van a pagar el 50 por ciento. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo que si vas a jugar al fútbol y tenés una lesión, vas a cobrar el 50 por ciento menos o si un laburante va y se sube a una escalera para pintarse su propia habitación, también puede significar una lesión de riesgo por una decisión que tomaste", alertó. "Pero también dice que en un caso mucho más grave, que si hay una enfermedad grave que merezca un tratamiento importante, aquel que no tenga a cargo una familia, después de los tres meses, no te dan un peso", agregó. "O sea, en el país de la libertad te dicen qué tenés que hacer con tu tiempo libre", enfatizoì.

Por uìltimo realizo un llamado a sus colegas: "Hoy el mundo defiende la mano de obra de sus trabajadores, menos nosotros", resaltó y advirtió al oficialismo: "Ustedes que son tan admiradores de Trump, miren lo que hace Trump. Beneficia con la energía a sus empresas, beneficia a sus trabajadores, sube los aranceles y privilegia el trabajo interno. Y eso lo está haciendo todo el mundo, menos nosotros, que cada vez tenemos menos trabajo para darle a nuestra gente. Y creemos que con este con este proyecto va a profundizar".