Murió un hombre tras un accidente fatal en la Circunvalación Oeste de Santa Fe

Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves 12 de febrero en la ciudad de Santa Fe. El siniestro se registró alrededor de la 1.30 en la Circunvalación Oeste, a la altura de la bomba 5, y estuvo protagonizado por un camión y un automóvil Chevrolet Agile.

Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar el conductor del auto. En tanto, la mujer que lo acompañaba fue trasladada al hospital José María Cullen, al igual que el chofer del camión, para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban por el carril derecho en sentido norte-sur cuando el camión intentó sobrepasar al automóvil. En ese momento, el auto se habría cruzado por delante, lo que derivó en la colisión.

Tras el choque, el camión quedó atravesado sobre la mano que va de norte a sur, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación en ese sector durante varias horas. Recién en las primeras horas de la mañana se logró liberar media calzada y normalizar de manera parcial el tránsito.