Con adicionales y plus por operatividad, Pullaro anunció el decreto con nuevos salarios para la Policía

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este miércoles la inminente firma del decreto que oficializa una recomposición salarial para la Policía provincial y el Servicio Penitenciario, con un piso garantizado de $1.350.000 para todo el personal.

“Ningún policía de la provincia, ni ningún agente del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo inferior a $1.350.000. Cuando decimos ningún, decimos todos, incluyendo el personal técnico”. Subrayó que se trata de “un esfuerzo muy grande” por parte del Estado provincial.

Además del piso garantizado, el esquema contempla adicionales para tareas operativas en ciudades consideradas clave:

En Santa Fe, Rosario, Santo Tomé , Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y Pérez, los agentes operativos percibirán un plus de $500.000 .

, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y Pérez, los . En esos casos , el salario ascenderá a $1.938.835 .

. Si el efectivo conduce un móvil policial , el ingreso será de $2.188.835 mensuales .

, el ingreso será de . Para integrantes de cuerpos especiales como el GOE, Comando Radioeléctrico e Infantería, los montos irán desde $2.084.000 y, si están al volante de un vehículo oficial, alcanzarán los $2.334.535.

“El cambio en la política salarial se mantiene y va a estar estratificado en el decreto que voy a firmar en minutos”, adelantó el gobernador.

Medidas de bienestar

El mandatario también detalló una serie de medidas complementarias acordadas en la negociación con representantes policiales. Entre ellas:

Refuerzo del sistema de traslados para agentes que viajan desde el norte provincial, con 12 frecuencias diarias.

Implementación del boleto santafesino.

Ampliación del gabinete psicológico, que actualmente asiste a 570 efectivos.

Duplicación del monto de la tarjeta alimentaria, que pasó de $84.000 a $168.000.

Cobertura de alojamiento en hoteles para el personal que deba pernoctar en Rosario por razones operativas.

“Partimos de un reclamo justo y genuino”, afirmó Pullaro, y agradeció “el trabajo de los últimos dos años para reducir y derrumbar los indicadores de violencia e inseguridad que vivían los rosarinos”.

El gobernador enmarcó la recomposición en la situación económica nacional. “No queremos sacar de contexto la situación que se vive en la Argentina. No solo los empleados públicos la están pasando mal, sino muchos trabajadores del sector privado”, señaló, y explicó que el Gobierno hizo “los esfuerzos que podía hacer para estar encima de la inflación”.

En relación con las recientes movilizaciones, sostuvo que la Provincia mantuvo abierta la instancia de diálogo, aunque advirtió: “Habiendo atendido todos los planteos de bienestar y salariales, no hay ninguna necesidad de seguir manifestándose”.

Finalmente, reafirmó que la prioridad de su gestión es “garantizar la seguridad pública, especialmente en Rosario y en la ciudad de Santa Fe”, y aseguró que la recomposición salarial apunta a consolidar ese objetivo.

La conferencia se realizó desde las 17.15 en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario. Allí, el mandatario explicó que decidió hablar para “aclarar muchas situaciones y desmentir versiones que circulan en redes sociales y no son reales”, y llevar “certeza absoluta” a la fuerza.