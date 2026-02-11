Acumulación de reservas y baja del dólar: el BCRA tuvo su mejor día del año

En un contexto de baja del dólar mayorista y alta liquidez en el mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó este miércoles su mejor resultado cambiario del año, al comprar USD 214 millones. Con esta operación, completó 28 jornadas consecutivas con saldo positivo, sumando un total de USD 1.906 millones en lo que va de 2026.

Este nivel de acumulación representa más del 19% del objetivo anual fijado por la autoridad monetaria, en el marco de la denominada “fase 4” del programa económico vigente. Las compras se realizan tanto en el mercado cambiario formal como a través de operaciones directas fuera del mismo.

Desde enero, el BCRA optó por emitir pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, una decisión que busca sostener la liquidez sin presionar sobre las tasas de interés.

Las reservas internacionales alcanzan actualmente los USD 45.307 millones, con un incremento de 75 millones en la jornada. El stock total se ubica en USD 46.240 millones, su valor más alto desde agosto de 2021. Este crecimiento fue impulsado también por el aumento en el precio del oro, que supera los USD 5.100 por onza, y del cual el BCRA posee cerca de 1,98 millones de onzas troy.

El ritmo de compras se sostiene gracias a la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y el ingreso de dólares por colocaciones de deuda de empresas privadas, que según estimaciones oficiales, aún podrían aportar unos USD 3.600 millones adicionales.

De acuerdo a las proyecciones del BCRA, las compras netas de divisas en 2026 podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de factores como la remonetización de la economía y la demanda de pesos. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, remarcó que el comportamiento del mercado dependerá tanto del ingreso de divisas como del nivel de confianza interna.

En paralelo, el dólar mayorista retrocedió seis pesos este miércoles y cerró a $1.400, su valor más bajo desde noviembre. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial bajó 55 pesos, una caída del 3,8%.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los USD 591,5 millones, un número inusualmente alto para febrero, mes en el que tradicionalmente se observa menor movimiento.

El BCRA mantiene un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, aunque en algunas jornadas se han superado esos límites mediante acuerdos directos con empresas, con el fin de evitar distorsiones en el mercado.