Con la TV en duda, Colón sabe que debuta en la Primera Nacional el 14 de febrero

Pese a que la AFA todavía no logró cerrar el acuerdo por los derechos de televisación del ascenso, la Primera Nacional 2026 tiene todo listo para comenzar y Colón ya conoce el cronograma de sus primeros compromisos.

Después de algunas dudas sobre una posible postergación, finalmente el campeonato comenzará el 13 de febrero. El Sabalero debutará un día más tarde, el sábado 14, cuando reciba a Deportivo Madryn en el Brigadier López.

Incluso, en las últimas horas la organización confirmó los días y horarios de la cuarta fecha. En ese marco, Colón visitará a Chaco For Ever el sábado 7 de marzo a las 18.30, según figura en la programación oficial difundida para la Zona A.

Mientras tanto, el gran interrogante sigue siendo la televisación. AFA pidió inicialmente 72 millones de dólares por los derechos de todo el ascenso (Primera Nacional, Primera B Metropolitana y Federal A), bajo un esquema de tres bloques de 20 partidos por semana. No hubo oferentes.

Luego, el monto se redujo a 24 millones, dividiendo los derechos en TV paga, abierta y streaming. Allí apareció una propuesta de 8 millones de dólares para la Primera Nacional, cifra que quedó lejos de las pretensiones iniciales. También trascendió el interés de otros grupos, aunque sin alcanzar el piso buscado.

En paralelo, se mencionó la posibilidad de utilizar la plataforma AFA Play, aunque hoy no tendría capacidad para cubrir la totalidad de los encuentros. Con el inicio del torneo encima, la dirigencia deberá resolver cómo garantizar los ingresos comprometidos a los clubes y, al mismo tiempo, asegurar la difusión de los partidos.

Así, mientras Colón ya se enfoca en el debut y tiene confirmada su agenda, el torneo comenzará sin certezas sobre cómo y dónde podrán verse los encuentros, una situación que mantiene en vilo tanto a los clubes como a los hinchas.

El cronograma de Colón

Fecha 1: Colón vs. Deportivo Madryn el sábado 14 de febrero a las 20 en Santa Fe

Colón vs. Deportivo Madryn el sábado 14 de febrero a las 20 en Santa Fe Fecha 2: Central Norte vs. Colón el domingo 22 de febrero a las 18 en Salta

Central Norte vs. Colón el domingo 22 de febrero a las 18 en Salta Fecha 3: Colón vs. Ferro el sábado 28 de febrero a las 20 en Santa Fe

Colón vs. Ferro el sábado 28 de febrero a las 20 en Santa Fe Fecha 4: Chaco For Ever vs. Colón el sábado 7 de marzo a las 18:30 en Chaco



