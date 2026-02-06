Reforma laboral: sin paro general, la CGT anunció una movilización para el miércoles

LA CGT anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral. Sin embargo, descartó realizar un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

El referente de la CGT consideró además que la solución a este tema es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso. “Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes que conviven en la central y prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.

Es que aún está fresco el recuerdo del anterior paro en el que el gremio de colectiveros de la UTA no se plegó e hizo perder impacto a la medida de fuerza. Además este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto.

Por su parte, hay sectores como la UOM que pedían una huelga y ya marcharon por su cuenta con las dos CTA el jueves en Córdoba contra la reofrma laboral y volverán a hacerlo el martes en Rosario.

De todos modos, cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades aunque sea parcial para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización. De hecho, la UOM confirmó que hará un paro el miércoles desde las 10, justamente para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.