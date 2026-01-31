Lunes 02 de febrero de 2026

Cuatro muertos en un choque frontal entre una camioneta y un camión en Entre Ríos

El accidente ocurrió sobre la Ruta 18, en el departamento Paraná. El camión involucrado, que transportaba carne, era de origen brasileño y tenía como destino nuestra ciudad.

Los cuatro ocupantes de la camioneta perdieron la vida.

Cuatro personas murieron tras un choque frontal entre una camioneta y un camión ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento Paraná, provincia de Entre Ríos.

El siniestro involucró a una camioneta Nissan Frontier y a un camión de matrícula brasileña que transportaba una carga de carne y que tenía como destino final nuestra ciudad. Según la información policial, la camioneta se dirigía hacia la costa del río Uruguay, mientras que el camión circulaba en sentido contrario.

A pesar de tratarse de un tramo de autovía, el impacto fue frontal. Las cuatro víctimas fatales viajaban en la camioneta y fueron identificadas como Iaac Natanael Fister, Sebastián Ismael Fonseca, Alejandro Casal y Diego Girardd. Todos trabajaban en una empresa contratista que presta servicios para la distribuidora eléctrica Enersa, realizando tareas de desmalezamiento y limpieza en el interior de la provincia.

Como consecuencia de la violencia del choque, uno de los ocupantes quedó atrapado en el vehículo y debió ser rescatado por bomberos y personal de emergencia. Fue trasladado en estado crítico al Hospital San Martín de Paraná, donde finalmente falleció.

El conductor del camión, André Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años y nacionalidad brasileña, resultó ileso. Por disposición del fiscal Juan Ramírez Montrull, quedó detenido y alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, mientras se desarrollan las pericias para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.
 

