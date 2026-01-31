Manuel Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional

El Gobierno nacional oficializó la designación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, como nuevo director titular clase A de YPF, en reemplazo de Guillermo Francos, quien conservará un cargo directivo dentro de la empresa. La incorporación del funcionario se realizó en representación del Estado, que posee el 51% de las acciones de la compañía, y Adorni renunció a percibir honorarios por su nueva función, cobrando únicamente su salario como ministro coordinador.

La firma del acto tuvo lugar en las oficinas de YPF en Puerto Madero y marca una serie de modificaciones en el Directorio de la compañía energética, encabezada por Horacio Marín. Con esta designación, Adorni adquiere la Acción de Oro, un derecho especial que le permite al Estado ejercer veto en decisiones estratégicas de la firma.

Por su parte, Francos se mantendrá en el Directorio en reemplazo de José Rolandi y seguirá sin percibir los honorarios directivos de YPF, tal como aclaró recientemente. Junto con Adorni, también asumió el exlegislador Martín Maquieyra, en cumplimiento de un acuerdo político con el partido La Libertad Avanza (LLA).

Los cambios se producen tras la salida de Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes renunciaron por motivos personales. Según fuentes oficiales, el procedimiento se completó con la aceptación de renuncias, confirmación de los nuevos miembros y comunicación formal de la nueva integración al Directorio.

En la actualidad, la planta de directores titulares de YPF quedó conformada de la siguiente manera:

Clase A con Acción de Oro (representación del Estado): Manuel Adorni.

(representación del Estado): Manuel Adorni. Clase D (sector privado y minoritarios): Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín Maquieyra, Eduardo Alberto Ottino, Guillermo Gustavo Koenig, Emiliano José Mongilardi, César Rodolfo Biffi, Andrea Mariana Confini, Gerardo Damián Canseco.

Asimismo, la planta suplente incluye a: Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Martín, María Martina Azcurra, Carla Antonela Matarese, Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Según explicaron desde YPF, la actualización de autoridades será reflejada en los próximos días en los registros oficiales de la compañía y en la Bolsa de Nueva York.