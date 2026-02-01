Tras el choque fatal, Alvizo recordó un proyecto para mejorar la seguridad vial en Sarmiento y J. J. Paso

Tras el grave accidente de tránsito ocurrido el viernes en la intersección de Sarmiento y J. J. Paso, que provocó la muerte de dos motociclistas, el concejal Rodrigo Alvizo realizó una publicación en sus redes sociales en la que volvió a poner el foco en la seguridad vial en ese sector de la ciudad.

“¿Cuándo van a tomar medidas? Hace años que venimos reclamando”, expresó el edil en su mensaje, que estuvo acompañado por el texto de un proyecto de comunicación aprobado tiempo atrás en el Concejo Municipal.

En ese proyecto, el Concejo solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas técnicas correspondientes, analice la factibilidad de implementar medidas para mejorar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en distintas intersecciones de la ciudad, entre ellas Sarmiento y J. J. Paso, lugar donde se produjo el siniestro fatal del viernes.

El texto aprobado planteaba la necesidad de evaluar intervenciones como reductores de velocidad, mejoras en la señalización horizontal y vertical, adecuaciones en el diseño vial u otras acciones técnicas que permitan garantizar una circulación más segura.

Además de Sarmiento y J. J. Paso, el proyecto incluía otras esquinas consideradas conflictivas, como San Martín y J. J. Paso; Balcarce e Hipólito Yrigoyen; Balcarce y Maciá; Balcarce y Candioti; Maciá y Lisandro de la Torre; Azcuénaga y López y Planes; Azcuénaga y Lisandro de la Torre; Azcuénaga y 12 de Septiembre; 13 de Diciembre y Formosa; Frenguelli y J. J. Paso; y 9 de Julio y Belgrano.

La publicación de Alvizo se conoció horas después de confirmarse el fallecimiento de los dos motociclistas, uno de ellos en un centro de salud de nuestra ciudad y el otro en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque con un automóvil.

El hecho volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la seguridad vial y las condiciones de circulación en puntos considerados críticos, especialmente en intersecciones de alto tránsito como la de Sarmiento y J. J. Paso.