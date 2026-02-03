Definirán medidas para los menores que asesinaron a Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



Este miércoles 4 de febrero tendrá lugar una nueva instancia judicial en el marco de la causa que investiga el homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre. La audiencia, que se realizará en los Tribunales locales, será presidida por el juez Gustavo Urdiales y reunirá a representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, además de las partes involucradas en el proceso penal.

Según se informó, se trata de una audiencia multipropósito, cuyo eje será definir las medidas que se aplicarán a los dos adolescentes de 14 años que participaron del hecho, pero que no son punibles según la legislación vigente. Ambos fueron imputados en la investigación y luego puestos en libertad, dado que no pueden ser sometidos a proceso penal.

En este ámbito se expondrán las acciones acordadas entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Niñez, con el objetivo de dar algún tipo de tratamiento institucional a los implicados, en el marco de sus competencias.

La convocatoria judicial se produce pocos días después del encuentro entre la madre de Jeremías y la senadora nacional Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad de la Nación. Tras esa reunión, Bullrich aseguró haber mantenido una conversación con la Fiscal General, Cecilia Vranicich, para abordar la posibilidad de que los menores implicados enfrenten consecuencias, pese a su inimputabilidad.

Cabe recordar que la causa cuenta hasta el momento con dos personas detenidas: una joven de 16 años —alojada en un centro de detención para adolescentes— y su madre, de 41 años, quien fue imputada como partícipe secundaria del homicidio.

El caso Monzón generó un fuerte impacto social y político en la ciudad y reactivó el debate nacional sobre la Ley Penal Juvenil. El Gobierno nacional incluyó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, en respuesta a este y otros casos similares.