Protección animal: informaron el cronograma de atención para el mes de febrero

La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de actividades del Programa de Protección Animal correspondiente a febrero de 2026, con servicios veterinarios gratuitos destinados a perros y gatos de la ciudad.

Según se informó, la Unidad Veterinaria de Atención Fija continuará funcionando en el Predio Ex INALI (Macia 1933), con turnos por orden de llegada. El esquema de atención será los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y los martes y jueves de 13 a 16.

En ese espacio se realizan castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos y tratamientos antisárnicos.

Además, el Municipio llevará adelante una nueva jornada de la Campaña Masiva de Atención Focalizada, que incluye un trabajo previo en el territorio con censos domiciliarios y recorridas informativas, y culmina con una intervención integral en el barrio seleccionado. Para febrero, la actividad está prevista para el sábado 21, de 8 a 13, en barrio Los Hornos, en la Iglesia Misión Cristiana Evangélica “Los Hornos”.

Por consultas o asesoramiento, los vecinos pueden comunicarse al 3425477511, de lunes a viernes de 8 a 13. También se encuentran habilitados los canales de denuncia a través de ese mismo número en el horario indicado, al 911 o al 3425459312, de lunes a viernes de 9 a 20.