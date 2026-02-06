Irán consideró “un buen comienzo” el diálogo indirecto con Estados Unidos

Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que se llevaron a cabo en Mascate, capital de Omán, son "un buen comienzo". Así lo indicó ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, de acuerdo a la información de la Agencia de Noticias Fars de Irán.

Según un informe de Xinhua, Araghchi quien encabezó a la delegación iraní y dijo que ambas partes sostendrán consultas en sus respectivas capitales para luego decidir cómo y cuándo será la próxima ronda de conversaciones. En tanto, las conversaciones tuvieron lugar en "una atmósfera positiva".

Además, de acuerdo con un informe de la agencia oficial iraní de noticias IRNA, Araghchi señaló que esas conversaciones se centraron solamente en las cuestiones nucleares y que Teherán no discutió "ningún otro tema" con Washington.

La delegación iraní había indicado en las conversaciones que abstenerse de amenazas y presiones es el requisito previo para cualquier diálogo, dijo Araghchi y agregó que Irán espera que este punto "definitivamente se cumpla para preparar el terreno para la continuación de las conversaciones".

Por su parte, la televisión estatal IRIB iraní, que citó a Araghchi, informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, tuvo varias reuniones con las delegaciones iraní y estadounidense, lo que ayudó a ambas partes a intercambiar sus puntos de vista.

La "tan profunda desconfianza" entre Washington y Teherán, forjada en el pasado, representó "un gran reto para las negociaciones, y antes que nada tenemos que superar la atmósfera de desconfianza y, luego, ser capaces de diseñar el marco para un nuevo diálogo capaz de salvar los intereses del pueblo iraní", señaló Araghchi.

Anteriormente, la agencia iraní de noticias Mehr informó que Irán rechazó una demanda de "cero enriquecimiento" que se le hizo durante las conversaciones. Las dos partes se centraron en la reducción de las reservas de uranio existentes en Irán, informó Mehr, y agregó que la atmósfera de las conversaciones fue "más seria" que en las rondas anteriores entre las dos partes.

La más reciente ronda de conversaciones tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones regionales, en especial entre Washington y Teherán, caracterizado por un aumento de la presencia militar estadounidense reciente en Medio Oriente y la intensificación de preparativos por parte de Irán.