Unión quiere sostener el envión ante Central Córdoba

Unión volverá a presentarse este viernes por el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Único Madre de Ciudades. El encuentro, válido por la cuarta fecha, comenzará a las 21 horas, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y VAR a cargo de Álvaro Carranza, y será televisado para todo el país por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega con un inicio aceptable de campeonato: suma cuatro puntos en tres fechas y se ubica octavo en la Zona A, en puestos de clasificación a los playoffs. Tras la goleada conseguida en la jornada pasada, el Tatengue buscará sostener el envión anímico y sumar fuera de casa para consolidarse en la tabla.

Del otro lado estará un Central Córdoba que atraviesa un presente más complicado. El conjunto santiagueño todavía no ganó en el certamen, apenas cosechó un punto y marcha 14° en la zona, por lo que necesita hacerse fuerte como local para comenzar a revertir su arranque.

En cuanto a las probables formaciones, Unión formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña o Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Central Córdoba, por su parte, iría con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero y Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. El partido marcará además el inicio de la cuarta fecha del certamen.