Cuba enfrenta un desabastecimiento agudo de combustible y Díaz-Canel pide diálogo con EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que su país enfrenta un “desabastecimiento agudo de combustible” y denunció una “campaña de calumnia, odio y guerra psicológica” impulsada por Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. En medio de la grave crisis energética, el mandatario afirmó que está dispuesto a dialogar con la administración estadounidense, pero “sin presiones ni precondicionamientos”.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos sobre cualquiera de los temas que se quieran debatir, pero desde una posición de iguales, sin injerencia en los asuntos internos”, expresó Díaz-Canel en una inusual comparecencia en cadena nacional, transmitida por radio y televisión.

El mandatario cubano reconoció que desde diciembre no ingresa combustible a la isla, lo que provocó apagones diarios, paralización de servicios básicos y afectación en sectores clave como la producción de alimentos, el transporte, el turismo y la salud pública.

“Es asfixiarnos completamente”, denunció. En ese sentido, anticipó la puesta en marcha de un plan de emergencia que retoma medidas del llamado “Periodo Especial”, implementado tras la caída de la Unión Soviética. Entre ellas, se contempla racionamiento extremo, uso de carbón vegetal, tracción animal y transporte no motorizado, entre otras alternativas para resistir la falta total de petróleo, en el marco de la llamada “opción cero”.

Cuba dependía del suministro venezolano, pero los envíos se habrían interrumpido tras los “sucesos del 3 de enero”, en referencia a la captura de Maduro, sin más detalles oficiales. El presidente sostuvo que el bloqueo energético impuesto por EE.UU. genera un escenario de presión extrema y aseguró que se está trabajando en alternativas para evitar un colapso mayor.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron recientemente que Cuba podría enfrentar un “colapso humanitario” si no recibe petróleo en el corto plazo. Además, el país atraviesa una epidemia de chikunguña y una profunda escasez de productos básicos.

Díaz-Canel rechazó las acusaciones de que Cuba se encuentra al borde del colapso institucional. “No hay estado fallido; lo que hay es un estado que ha tenido que enfrentar con resistencia las máximas presiones para asfixiar la economía de la principal potencia del mundo”, afirmó.

Finalmente, anunció el inicio de un “plan de preparación para la defensa”, aunque remarcó que “Cuba es un país de paz”. “La doctrina militar de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo, y para nada contempla la agresión a otro país”, concluyó.