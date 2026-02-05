Argentina firmó un amplio acuerdo comercial con EE.UU.

El Gobierno argentino firmó este jueves en Washington un amplio acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, que contempla la eliminación de aranceles para 1.675 productos nacionales, una mayor apertura del mercado estadounidense a la carne argentina y compromisos bilaterales en sectores estratégicos.

El convenio fue firmado por el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y será enviado al Congreso argentino para su tratamiento legislativo.

Según informó oficialmente el Ejecutivo, el acuerdo implica que Estados Unidos levantará aranceles sobre más de 1.600 productos argentinos, lo que podría significar una recuperación de exportaciones por más de 1.000 millones de dólares, además de una mejora en la inserción del país en cadenas globales de valor.

Uno de los puntos más destacados es la “ampliación sin precedentes” de la cuota de carne bovina argentina, que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales con acceso preferencial al mercado estadounidense. Según estimaciones oficiales, esta medida podría incrementar las exportaciones del sector en unos 800 millones de dólares.

Además, el Gobierno estadounidense se comprometió a revisar más adelante los aranceles al acero y al aluminio, impuestos en el pasado bajo la Sección 232 de su legislación comercial, y que eran un reclamo pendiente de la Argentina.

En contraparte, Argentina abrirá su mercado a 221 rubros estadounidenses, incluidos productos médicos, químicos, maquinaria, vehículos y alimentos, además de reducir aranceles al 2 % en otros sectores clave.

El pacto también abarca temas como propiedad intelectual, barreras no arancelarias, comercio digital, minería, medio ambiente, normas técnicas, seguridad económica y cooperación para el desarrollo del comercio bilateral.

“¡La Argentina será próspera!”, celebró el canciller Quirno en sus redes sociales tras la firma del documento. El acuerdo profundiza la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que ya habían anunciado en noviembre un marco general de cooperación.

Entre los compromisos asumidos se destaca el reconocimiento de EE.UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos digitales, la aceptación de estándares estadounidenses en vehículos y dispositivos médicos, y la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, entre otros puntos.