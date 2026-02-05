Corral: “La nueva ley de Municipios debe contemplar la diversidad de realidades locales”

Por Santotomealdía

En el marco del debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios que la Legislatura santafesina prevé tratar la próxima semana, el diputado provincial José Corral fijó su postura en una entrevista con Nova al Día.

El legislador del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe defendió la necesidad de una norma que reglamente la autonomía municipal consagrada en la reciente reforma constitucional, pero dejó en claro que esa autonomía debe ejercerse dentro de parámetros claros.

Para Corral, uno de los principales desafíos de la ley es "contemplar la diversidad de realidades locales" que existen en la provincia. “Tenemos Santa Fe y Rosario como las dos ciudades más grandes; después una decena de ciudades también importantes, entre ellas Santo Tomé, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Esperanza; y luego más de 250 localidades con menos de 5.000 habitantes. Cada una de estas dimensiones requiere un tratamiento distinto”, explicó.

En ese sentido, señaló que si bien las ciudades podrán dictar su propia carta orgánica —“que es como la Constitución de cada ciudad”—, muchas localidades pequeñas no lo harán y necesitarán un marco normativo provincial que regule sus aspectos institucionales básicos. “Las de menos de 5.000 habitantes no van a tener carta orgánica y necesitan que una ley provincial establezca los temas institucionales y normativos más importantes. Además, la ley se aplicará supletoriamente en las ciudades que, pudiendo hacerlo, no opten por una carta orgánica”, detalló.

El diputado también hizo referencia a las nuevas competencias que los municipios han ido asumiendo en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades, en áreas como seguridad, educación y salud. Sin embargo, advirtió que cualquier ampliación de responsabilidades debe estar acompañada de recursos.

“No se le pueden pedir responsabilidades a los niveles de gobierno si no se les asignan los recursos para poder hacerlo”, afirmó, y agregó: “No podemos decir que los municipios se van a ocupar de determinadas cuestiones, como la primera atención en niñez o situaciones de vulnerabilidad, sin darles los recursos adecuados”.

Respecto a la coparticipación, aclaró que no es el eje inmediato del proyecto en debate, aunque recordó que la nueva Constitución fija un plazo para actualizar esa normativa. “Tiene que dictarse una nueva ley de coparticipación que, como mínimo, contemple los recursos que hoy reciben los municipios; no puede empeorar la distribución. Ese es el piso, y de ahí para arriba habrá que discutir”, indicó.

Por último, Corral subrayó que la autonomía municipal también tiene límites definidos por la propia Constitución provincial. Como ejemplo, mencionó el régimen electoral: “Las cartas orgánicas que se dicten en cada ciudad van a tener que respetar la decisión de que las elecciones son conjuntas con las provinciales”.

Con el proyecto en debate interno y previsto para llegar al recinto de la Cámara de Senadores la próxima semana, el oficialismo busca avanzar en una ley que reglamente la nueva etapa institucional de los municipios santafesinos, en un escenario donde la definición de competencias y recursos aparece como uno de los puntos centrales.



