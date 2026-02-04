Miércoles 04 de febrero de 2026

En medio de la ola de calor, más de 11 mil usuarios sin luz en CABA y el Conurbano

El apagón afectó a once barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en ocho localidades del conurbano bonaerense.

Más de 11.000 usuarios se quedaron sin luz en el AMBA.

Un corte de energía eléctrica afectaba este miércoles a más de 11 mil usuarios en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el reporte de la empresa Edesur, eran 11.206 los clientes sin suministro. En la Capital Federal, los inconvenientes se registraban en barrios como Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el apagón alcanzaba a vecinos de Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley. Hasta el momento, no se habían informado oficialmente las causas del corte ni el tiempo estimado de restitución del servicio.

