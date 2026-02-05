Eco Canje: ya está en marcha el cronograma de febrero

La Municipalidad de Santo Tomé dio a conocer el cronograma de febrero del programa Eco Canje, la iniciativa que promueve el reciclado domiciliario a cambio de plantines o semillas.

Durante este mes, el dispositivo funcionará los días martes en distintos espacios públicos de la ciudad y todos los viernes en el predio del ex Inali (Maciá 1933).

Según el detalle oficial, las próximas fechas serán:

Viernes 6 de febrero: 9 a 12 , en el predio ex Inali (Maciá 1933).

Martes 10 de febrero: 16 a 18, en Plazoleta Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).

Viernes 13 de febrero: 9 a 12, en el predio ex Inali.

Viernes 20 de febrero: 9 a 12, en el predio ex Inali.

Martes 24 de febrero: 16 a 18, en Plazoleta 2 de Abril (Candioti y Tomás Lubary).

de febrero: , en (Candioti y Tomás Lubary). Viernes 27 de febrero: 9 a 12, en el predio ex Inali.

Desde el municipio recordaron que se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado (en botellas plásticas de hasta dos litros). Todo el material debe entregarse limpio, seco y separado por tipo.

Quienes se acerquen podrán canjear sus reciclables por plantines o semillas, en el marco del programa ambiental que busca fomentar la separación en origen y el cuidado del ambiente.

En caso de lluvia, la actividad se suspende. Para consultas, está disponible el teléfono 342 546 2862.

