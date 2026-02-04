Las CTA convocaron a un paro nacional con movilización contra la reforma laboral

Las dos CTA resolvieron este martes un paro nacional con movilización, que se llevará a cabo el mismo día en que el Congreso comience a tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La medida fue definida en un plenario conjunto de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en el marco del plan de lucha que vienen llevando adelante las centrales sindicales.

El anuncio se enmarca en el rechazo a lo que consideran una reforma regresiva para la clase trabajadora, y que, según expresaron, implica un retroceso en derechos laborales adquiridos. En ese sentido, destacaron que la respuesta será con unidad, organización y lucha.

La jornada de paro será convocada de forma simultánea con el tratamiento legislativo del proyecto, aunque la fecha exacta dependerá del cronograma parlamentario. Previamente, las centrales participarán de diversas acciones en distintas ciudades del país, con el objetivo de federalizar el conflicto y fortalecer la organización sindical.

Entre esas acciones, se confirmó que el 5 de febrero habrá una movilización en la ciudad de Córdoba, mientras que el 10 de febrero se realizará otra en Rosario. Además, el próximo 7 de febrero se desarrollará la marcha a Plaza de Mayo denominada #7Antifascista, una convocatoria más amplia del campo popular.

Como parte del mismo cronograma, este viernes 6 de febrero se llevará a cabo una conferencia de prensa en Santa Fe, con la presencia de dirigentes nacionales de las tres centrales sindicales.

Durante el plenario, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que el proyecto oficial representa “un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma”. Según explicó, se trata de “un intento de regresión brutal que pretende eliminar conquistas históricas como las vacaciones pagas, la indemnización, la jornada de 8 horas y otras garantías fundamentales”.

Godoy también advirtió que esta reforma “busca maniatar al movimiento sindical”, debilitando la organización colectiva para imponer “un modelo de ajuste, disciplinamiento y pérdida de derechos”.

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, señaló que el ataque contra las y los trabajadores “se produce en un contexto alarmante, con salarios deteriorados y miles de despidos en el sector público”. Y agregó: “La reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas, forman parte de un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”.

Antes del plenario conjunto, tuvo lugar una reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, donde se trazaron los principales ejes de articulación entre sectores sindicales y sociales, y se planificaron futuras actividades vinculadas a los 50 años del golpe de Estado de 1976 y los 30 años de la fundación de la CTA.

Desde las organizaciones informaron que se anunciarán nuevas medidas e iniciativas en las próximas semanas, en el marco de la estrategia nacional de rechazo a la reforma y defensa de los derechos laborales.