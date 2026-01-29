Científicos españoles logran eliminar tumores de páncreas en ratones con una nueva terapia experimental

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España alcanzó un hito científico en la lucha contra el cáncer de páncreas, al lograr eliminar por completo y de forma duradera tumores en ratones de laboratorio. El avance fue conseguido tras seis años de investigación, bajo la conducción del prestigioso oncólogo Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO.

El estudio se centró en el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo de cáncer pancreático más común y agresivo en seres humanos. Este tipo de tumor es especialmente complejo de tratar porque suele detectarse en estadios avanzados, debido a la ausencia de síntomas tempranos, y presenta una muy baja tasa de supervivencia.

La nueva estrategia terapéutica desarrollada por el equipo español consiste en una triple combinación que ataca simultáneamente tres puntos clave del desarrollo tumoral: la mutación KRAS, principal causante del cáncer, y las proteínas EGFR y STAT3, que facilitan su expansión. Hasta ahora, los tratamientos se centraban en bloquear KRAS, pero los tumores solían reaparecer con resistencia a los inhibidores.

“La clave fue atacar KRAS en tres frentes a la vez”, explicó Barbacid, al anunciar que la combinación logró suprimir por completo los tumores en los ratones sin efectos secundarios relevantes.

A pesar del entusiasmo generado, el investigador aclaró que aún no están dadas las condiciones para iniciar ensayos clínicos en humanos. Sin embargo, estimó que, con el financiamiento adecuado, podrían comenzar las primeras pruebas en un plazo de tres años.

La magnitud del descubrimiento es significativa: en España, se diagnostican anualmente más de 10.300 casos de cáncer de páncreas, con una tasa de supervivencia a cinco años de entre el 8 y el 10%. A nivel mundial, se estima que se detectan cerca de medio millón de casos por año, lo que convierte a esta enfermedad en una de las más letales del ámbito oncológico.

“Es un avance que abre una nueva vía terapéutica, aunque el camino hacia una aplicación clínica aún requiere tiempo y apoyo”, señalaron desde el CNIO.

Este hallazgo refuerza la necesidad de inversión sostenida en investigación científica, especialmente en el campo del cáncer, donde los tratamientos actuales son limitados y los pacientes enfrentan pronósticos adversos.