Encontraron sin vida a la joven argentina desaparecida en Los Ángeles

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas. La información fue confirmada por su padre y, hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Barreto tenía 28 años, era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield y se encontraba radicada en Estados Unidos desde junio de 2024. Había viajado al país norteamericano para asistir al casamiento de una amiga y luego decidió quedarse para probar suerte. En ese tiempo, se desempeñó como mesera y recientemente había comenzado un nuevo trabajo.

La joven había perdido contacto con su familia la semana pasada, lo que motivó la denuncia y una intensa búsqueda encabezada por sus allegados. Amigos y familiares difundieron su imagen a través de redes sociales y solicitaron colaboración para dar con su paradero, mientras intentaban obtener respuestas de las autoridades estadounidenses.

Durante esos días, el Consulado argentino en Los Ángeles tomó intervención en el caso y mantuvo contacto con el entorno cercano de la joven. Además, familiares indicaron que se encontraban en comunicación con la Embajada argentina y otros organismos para acceder a información sobre su situación.

En redes sociales, sus familiares expresaron públicamente la angustia que atravesaban durante la búsqueda y pidieron ayuda para visibilizar el caso. En las próximas horas se esperan precisiones oficiales sobre lo ocurrido y sobre los pasos a seguir en la investigación.

